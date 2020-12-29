Организация 2 года незаконно пользуется участком в Филологическом переулке при попустительстве КИО

Ни ведомство, ни организация не обеспокоились вопросом о том, что срок договора аренды уже истек.

Антимонопольное ведомство по Петербургу установило, что ООО "Центр творческих встреч "Эльба" незаконно занимал участок на Филологическом переулке. Это происходило при попустительстве Комитета имущественных отношений. К такому же решению пришел в конце декабря 2020 и Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, сообщило УФАС.

Участок площадью почти 4 тыс. кв. метров передали в аренду организации в 2008-м году для создания зоны повышенной комфортности и благоустройства. Вместо этого там расположилась стоянка с ограниченным доступом, гараж, склад и газоны. Более того, договор на аренду земельного участка истек в апреле 2018-го года.

КИО не направил землепользователю уведомление об освобождении земельного участка, как делает это в иных ситуациях. Право аренды земельного участка, который находится в государственной собственности, предоставляется по результатам торгов, но их не проводилось. Тем самым Комитет ограничил доступ к аренде другим заинтересованным лицам и нарушил Закон о защите конкуренции.

КИО пытался обжаловать решение и предписание в Арбитражном суде, но суд встал на сторону антимонопольщиков.

Фото: Piter.TV