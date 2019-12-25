В Петербурге возбудили дело после похищения женщины с парковки

Пострадавшую избили и силой посадили в машину.

В понедельник, 4 октября, в Петербурге задержали двух мигрантов по подозрению в похищении женщины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Как рассказали стражи порядка, женщину похитили с парковки на улице Пейзажной. К ней подошел Рустам, с которым она познакомилась около двух недель назад на сайте знакомств, и в ходе конфликта начал избивать ее руками. После чего он силой усадил пострадавшую в машину, где сидел еще один мужчина и демонстрировал нож в руке. Женщину повезли за город.

Автомобиль совершил вынужденную остановку на АЗС в поселке Лисий Нос. Там похищенной удалось выйти и рассказать о случившемся оператору заправочной станции. После заправки мужчины скрылись в неизвестном направлении.

Женщину доставили в удовлетворительном состоянии в Городскую больницу №40. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа без смещения, ссадины спинки носа, гематомы височной области справа, множественные гематомы, ссадины лица, закрытый переломом третьей пястной кости правой кисти без смещения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Задержанными оказались двое граждан Таджикистана 1981 и 1991 года рождения. Мужчин поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV