При пожаре в квартире на улице Крыленко погиб мужчина

Поздно вечером 4 октября в Невском районе Петербурга произошел пожар. В доме №35 на улице Крыленко воспламенилась двухкомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Информация о возгорании на втором этаже дома поступила спасателям в 21:50. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили возгорание на кухне. Огонь охватил два квадратных метра.
С пожаром боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. В квартире нашли труп 49-летнего мужчины.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что в результате пожара в яхт-клубе на Крестовском погиб человек.
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