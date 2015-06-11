Сотрудница "Ленметрогипротранс" взяла кредиты почти на 13 млн рублей и перевела мошенникам

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудница "Ленметрогипротранс" взяла многомиллионные кредиты и перевела деньги мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 68-летней пострадавшей, в период с 4 по 26 октября с неизвестных номеров ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных банков, и сообщали, что на её имя злоумышленники пытаются взять кредиты, и для их предотвращения необходимо самой взять кредиты и перевести их на безопасный счет.

Женщина через различные банки взяла в кредит денежные средства в размере 12 803 728 рублей и перевела на указанные неизвестными счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мошенники получили от пожилой петербурженки 260 тысяч рублей за лечение несуществующей онкологии.

Фото: Piter.tv