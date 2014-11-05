Мошенники получили от пожилой петербурженки 260 тысяч рублей за лечение несуществующей онкологии

По словам 81-летней пенсионерки, 26 октября ей позвонила неизвестная и представилась врачом поликлиники.

В Выборгском районе Петербурга мошенники сообщили пенсионерке, что у неё онкологическое заболевание и продали ей таблетки за 260 тысяч рублей. подробности происшествия стали известны Piter.tv.

По словам 81-летней пенсионерки, 26 октября ей позвонила неизвестная и представилась врачом поликлиники. Пожилой женщине сообщили, что по результатам анализов у неё обнаружено онкологическое заболевание тяжёлой формы и необходима срочная операция. За операцию с петербурженки потребовали 320 тысяч рублей. Когда пенсионерка сообщила, что у неё есть только 260 тысяч рублей, ей ответили, что для первого взноса этого достаточно.

В этот же день к женщине пришёл "сотрудник" поликлиники, которому пенсионерка передала деньги и получила от него некие лекарства. Приметы мужчины: на вид 30 лет, рост 185 см, худой, волосы темные короткие, коричневая куртка без капюшона.

Возбуждено уголовное дело по факту "Мошенничества".

Ранее курьер петербургских телефонных мошенников получил 3 года общего режима.

Фото: Piter.tv