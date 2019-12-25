Курьер петербургских телефонных мошенников получил 3 года общего режима

Осужден мошенник, обманувший за 5 дней пенсионеров на 3,5 млн рублей.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в период с 14 по 18 ноября 2022 года обвиняемый был курьером телефонных мошенников, сообщавших пенсионерам ложные сведения о произошедшем ДТП, виновниками которого являются их родственники, забирал у потерпевших деньги, полагающиеся на лечение пострадавшей стороны.

Всего за 5 дней пострадали 6 пенсионеров в возрасте от 76 до 88 лет. Общий размер ущерба составил превысил 3,5 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года общего режима.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отправил мужчину на 6 лет в колонию-поселение за смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV