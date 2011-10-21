Суд Петербурга отправил мужчину на 6 лет в колонию-поселение за смертельное ДТП

Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП на Выборгском шоссе.

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре 2022 года мужчина на автомобиле "Додж Калибр" в состоянии опьянения, следуя по Выборгскому шоссе в направлении от Вокзальной улицы в сторону дороги в Каменку в Парголово, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Приора".

В результате ДТП 31-летнему водитель автомобиля "Лада Приора" скончался на месте.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что на Большом Сампсониевском проспекте произошло ДТП с участием беременной женщины.

Фото: Piter.TV