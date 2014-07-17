На Большом Сампсониевском проспекте произошло ДТП с участием беременной женщины

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 17 октября, в Выборгском районе Северной столицы у дома 24 по Большому Сампсониевскому проспекту автомобиль сбил беременную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

32-летняя жительница Петербурга переходила дорогу по пешеходному переходу. 38-летняя водитель, управлявшая "Киа", направлялась от Пироговской набережной по Евпаторийскому переулку и при повороте на Выборгскую улицу совершила наезд на беременную.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Есть угроза преждевременных родов.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на перегоне "Заневский пост-2 – Манушкино" электричка сбила велосипедиста.

Фото: Piter.TV