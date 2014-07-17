На Большом Сампсониевском проспекте произошло ДТП с участием беременной женщины

Во вторник, 17 октября, в Выборгском районе Северной столицы у дома 24 по Большому Сампсониевскому проспекту автомобиль сбил беременную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
32-летняя жительница Петербурга переходила дорогу по пешеходному переходу. 38-летняя водитель, управлявшая "Киа", направлялась от Пироговской набережной по Евпаторийскому переулку и при повороте на Выборгскую улицу совершила наезд на беременную.
Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Есть угроза преждевременных родов.
По факту ДТП проводится проверка. Выясняются детали произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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