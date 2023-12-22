После ДТП на Пяти углах возбудили уголовное дело в отношении водителя Mercedes

Предполагаемый виновник ДТП допрошен в качестве подозреваемого. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

Полиция возбудила уголовное дело по ДТП на Пяти углах, сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 6 февраля около 18:10 у дома 18 по Загородному проспекту в районе Пяти углов Mercedes на большой скорости по запрещающему сигналу светофора вылетел на пешеходный переход и сбил переходившую дорогу 35-летнюю женщину. После этого нарушитель врезался в стоявший на встречной полосе автомобиль Suzuki. В результате ДТП женщина-пешеход в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. Водитель Mercedes (40-летний мужчина) был также госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Результатом полицейской проверки стало возбуждение уголовного дела в отношении водителя Mercedes по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью). Предполагаемый виновник ДТП допрошен в качестве подозреваемого. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

Видео: МВД