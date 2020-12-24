Стали известны подробности массового ДТП на КАД

В результате случившегося пострадал 38-летний пассажир машины LADA 41-летнего водителя.

Полиция Фрунзенского района проводит проверку по факту ДТП на 60-м километре Кольцевой автодороги (КАД). Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 июля на участке 43-летний водитель автомобиля Mercedes наехал на стоящую после аварии машину LADA под управлением 41-летнего мужчины, с последующим столкновением с авто LADA под управлением 63-летнего водителя.

Во время столкновения машина LADA, в которой находился 63-летний мужчина, перевернулась, а автомобиль LADA с 41-летним водителем за рулем отбросило на иномарку Renault под управлением 56-летнего мужчины, также остановившегося в результате аварии.

В результате случившегося пострадал 38-летний пассажир машины LADA 41-летнего водителя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.TV: в аварии на трассе "Нарва" погиб человек, пострадали шестеро.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти