В аварии на трассе "Нарва" погиб человек, пострадали шестеро

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

Движение на участке трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти перекрыто в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Вечером 10 июля поступила информация о ДТП на 123-м километре автодороги. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

В результате произошедшего в "легковушке" погиб человек, в микроавтобусе шестеро получили травмы, в том числе – трое детей. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Движение по участку дороги в районе места ДТП перекрыто, объезд возможен через н. п. Тикопись. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что у Вантового моста на Кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое ДТП.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"