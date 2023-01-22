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В аварии на трассе "Нарва" погиб человек, пострадали шестеро
Сегодня, 19:35
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В аварии на трассе "Нарва" погиб человек, пострадали шестеро

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По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

Движение на участке трассы А-180 "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти перекрыто в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Вечером 10 июля поступила информация о ДТП на 123-м километре автодороги. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. 

В результате произошедшего в "легковушке" погиб человек, в микроавтобусе шестеро получили травмы, в том числе – трое детей. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. 

Движение по участку дороги в районе места ДТП перекрыто, объезд возможен через н. п. Тикопись. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что у Вантового моста на Кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое ДТП.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: авария на трассе нарва, дтп с микроавтобусом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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