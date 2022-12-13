На Большом Сампсониевском микроавтобус влетел в зону дорожных работ

В ДТП пострадал водитель машины.

Накануне, 21 января, на Большом Сампсониевском проспекте произошло ДТП. Микроавтобус "Хендай" влетел в зону дорожных работ. Об этом сообщили на портале "Мегаполис Онлайн".

Инцидент произошел ранним утром. Машина врезалась в газовую трубу и перевернулась. В результате случившегося пострадал водитель. По словам очевидцев, мужчина, который управлял микроавтобусом, был пьян.

Его придавило автомобилем. По словам очевидцев, мужчина, который управлял микроавтобусом, был пьян. Информация о его состоянии уточняется.

Спасатели вытащили пострадавшего из ямы и передали медикам. Молодого человека доставили в больницу.

Добавим, что в микроавтобусе находилась девушка-пассажир. Ей очень повезло, она лишь отделалась испугом.

Ранее на Piter.tv: на Кондратьевском проспекте в аварии пострадала 5-летняя девочка.

Фото: Мегаполис Онлайн