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На Большом Сампсониевском микроавтобус влетел в зону дорожных работ
Сегодня, 13:37
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На Большом Сампсониевском микроавтобус влетел в зону дорожных работ

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В ДТП пострадал водитель машины.

Накануне, 21 января, на Большом Сампсониевском проспекте произошло ДТП. Микроавтобус "Хендай" влетел в зону дорожных работ. Об этом сообщили на портале  "Мегаполис Онлайн".

Инцидент произошел ранним утром. Машина врезалась в газовую трубу и перевернулась. В результате случившегося пострадал водитель. По словам очевидцев, мужчина, который управлял микроавтобусом, был пьян.

Его придавило автомобилем.  По словам очевидцев, мужчина, который управлял микроавтобусом, был пьян. Информация о его состоянии уточняется. 

Спасатели вытащили пострадавшего из ямы и передали медикам. Молодого человека доставили в больницу. 

Добавим, что в микроавтобусе находилась девушка-пассажир. Ей очень повезло, она лишь отделалась испугом.

Ранее на Piter.tv: на Кондратьевском проспекте в аварии пострадала 5-летняя девочка.

Фото: Мегаполис Онлайн

Теги: большой сампсониевский проспект, дтп с микроавтобусом, пострадал водитель, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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