Число пострадавших в ДТП на трассе "Нарва" в Ленобласти увеличилось до восьми

Трое детей госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Кингисеппского района проводит проверку по факту аварии на автодороге "Ополье — Нарва". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 июля на 3-м километре трассы водитель автомобиля LADA не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Одна из них, женщина, скончалась на месте произошедшего. Трое детей госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

UPD: в пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что, по уточненным данным, в результате аварии погибли двое. Вторая погибшая – 35-летняя пассажирка машины Volkswagen Caravelle. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.