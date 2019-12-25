Полицейский автомобиль въехал в автобус и задел ребенка в Кронштадте

Машина пыталась избежать столкновения с девочкой.

В минувшую пятницу, 5 марта, полицейская машина попала в небольшое ДТП на Кронштадском шоссе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, все началось с вызова от медиков, которые просили приехать и помочь с усмирением буйного пациента в коммуналке дома №28 по шоссе.

Полиция выехала с включенными звуковыми и световыми спецсигналами, но у дома №8 попала в пробку и, пытаясь объехать затор, выехала на встречную полосу. В этот момент из-за автобуса, стоящего на остановке, неожиданно выскочила девочка. Водитель патрульной машины, стараясь избежать столкновения, резко вывернул руль и врезался в автобус, однако девочку всё равно немного задело.

В итоге ребенка направили в медучреждение в удовлетворительном состоянии, в автобусе никто не пострадал, а вот один из полицейских, находившихся в машине, получил травму головы. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ране мы рассказывали, что пять машин столкнулись на КАД около Дачного проспекта.

Фото: Piter.TV