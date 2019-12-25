Пять машин столкнулись на КАД около Дачного проспекта

Утром 3-го марта на внешней стороне КАД перед Дачным проспектом произошло массовое ДТП. Среди участников также есть грузовик. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.
Авария произошла в районе 9 утра прямо перед съездом на ЗСД. Движение транспорта было временно затруднено, так как машины перекрыли две полосы. На данный момент затора на участке не наблюдается.
О пострадавших не сообщалось.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в микрорайоне "Сертолово-2" загорелся гараж.
Фото: ВКонтакте / Новогорелово ЖК Ветер Перемен
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