Пять машин столкнулись на КАД около Дачного проспекта

Машины перекрыли несколько полос для движения.

Утром 3-го марта на внешней стороне КАД перед Дачным проспектом произошло массовое ДТП. Среди участников также есть грузовик. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Авария произошла в районе 9 утра прямо перед съездом на ЗСД. Движение транспорта было временно затруднено, так как машины перекрыли две полосы. На данный момент затора на участке не наблюдается.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в микрорайоне "Сертолово-2" загорелся гараж.

Фото: ВКонтакте / Новогорелово ЖК Ветер Перемен