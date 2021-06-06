На перекрестке Брестского бульвара и Зорге столкнулись два автомобиля

В воскресенье, 6 июня, на пересечении Бресткого бульвара и улицы Рихарда Зорге столкнулись два автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером в 20:00 часов. На кадрах видео заметно, что красный автомобиль, движущийся по улице Зорге столкнулся с несущейся на большой скорости белой машиной. В результате аварии участники ДТП были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы сообщали, что на Лахтинском проспекте автомобиль LADA сбил двух человек на пешеходе.
Видео: Piter.tv
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