На перекрестке Брестского бульвара и Зорге столкнулись два автомобиля

В результате аварии участники ДТП были госпитализированы.

В воскресенье, 6 июня, на пересечении Бресткого бульвара и улицы Рихарда Зорге столкнулись два автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в 20:00 часов. На кадрах видео заметно, что красный автомобиль, движущийся по улице Зорге столкнулся с несущейся на большой скорости белой машиной. В результате аварии участники ДТП были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Лахтинском проспекте автомобиль LADA сбил двух человек на пешеходе.

Видео: Piter.tv