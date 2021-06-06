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Вчера, 21:58
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На перекрестке Брестского бульвара и Зорге столкнулись два автомобиля

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В результате аварии участники ДТП были госпитализированы. 

В воскресенье, 6 июня, на пересечении Бресткого бульвара и улицы Рихарда Зорге столкнулись два автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в 20:00 часов. На кадрах видео заметно, что красный автомобиль, движущийся по улице Зорге столкнулся с несущейся на большой скорости белой машиной. В результате аварии участники ДТП были госпитализированы. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Лахтинском проспекте автомобиль LADA сбил двух человек на пешеходе.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп красносельский район, столконовение
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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