На Лахтинском проспекте автомобиль LADA сбил двух человек на пешеходе

Молодые люди получили травмы средней тяжести. На место уже прибыла карета скорой помощи.

В воскресенье, 6 июня, в Приморском районе на Лахтинском проспекте автомобиль "Лада" сбил двух людей на пешеходном переходе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером на нерегулируемом пешеходном переходе. Молодые люди получили травмы средней тяжести. На место уже прибыла карета скорой помощи.

Недавно мы писали, что автобус у Двороцовой площади сбил петербурженку на роликах. На видео заметно, как девушка ехала на роликах по краю тротуара и, видимо, решила обогнать прохожих по проезжей части. Пострадавшая не рассчитала траекторию и не посмотрела, безопасен ли ее маневр – проезжавший мимо автобус зацепил ее.

Ранее Piter.tv сообщал, что во Всеволожске велосипедист попал под колеса автомобиля.

Видео: Piter.tv

