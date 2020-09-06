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Автобус сбил девушку петербурженку на роликах

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В каком состоянии находится пострадавшая, пока неизвестно.

В субботу, 5 июня, петербуржцы сообщили в соцсетях об аварии у Адмиралтейской набережной. Позже в редакцию Piter.tv попали кадры с камер видеонаблюдения. 

На видео заметно, как девушка ехала на роликах по краю тротуара и, видимо, решила обогнать прохожих по проезжей части. Пострадавшая не рассчитала траекторию и не посмотрела, безопасен ли ее маневр – проезжавший мимо автобус зацепил ее. По всей видимости, удар был сильным: девушка упала и не пыталась встать. 

Ранее мы писали, что в Петербурге после жалобы задержали участников спектакля о репрессиях.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Картина дня, Происшествия, Лента новостей,

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