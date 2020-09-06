Автобус сбил девушку петербурженку на роликах

В каком состоянии находится пострадавшая, пока неизвестно.

В субботу, 5 июня, петербуржцы сообщили в соцсетях об аварии у Адмиралтейской набережной. Позже в редакцию Piter.tv попали кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как девушка ехала на роликах по краю тротуара и, видимо, решила обогнать прохожих по проезжей части. Пострадавшая не рассчитала траекторию и не посмотрела, безопасен ли ее маневр – проезжавший мимо автобус зацепил ее. По всей видимости, удар был сильным: девушка упала и не пыталась встать.

Ранее мы писали, что в Петербурге после жалобы задержали участников спектакля о репрессиях.

Видео: Piter.tv