В Петербурге после жалобы задержали участников спектакля о репрессиях

По предварительным данным, на спектакль пожаловался активист Тимур Булатов.

В Петербурге задержали семь членов труппы "Форум-театра", репетировавших спектакль. На представлении должны были читать дневники советских репрессированных. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на мужа одной из задержанных.

Постановка должна была начаться в субботу, 5 июня в 19:00, однако в 17:30 ее участников задержали. Шесть человек доставили в отдел полиции № 2, куда доставили еще одного человека, неизвестно.

Причины задержания силовики не назвали. Однако упомянули, что жалоба поступила от активиста-борца с пропагандой ЛГБТ Тимура Булатова (Исаева). Отметим, что именно Булатов написал заявление на художницу Юлию Цветкову и пожаловался на проведение "Артдокфеста". Сам Булатов на своей странице во "ВКонтакте" косвенно подтвердил, что причастен в приезду полиции на спектакль.

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