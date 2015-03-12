Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку спустя неделю

Девушка сообщила о том, что будет искать "новую стратегию".

Художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова объявила о прекращении голодовки, которая началась 1 мая. Об это ее попросили мама, доктора и защитники, сообщается в Telegram-канале, посвященном активистке 7 мая.

Первым маячком для меня стало понимание того, что мой дух сильнее моего тела. Вторым, когда я увидела какими испуганными глазами на меня смотрят те, кто видит, как плохо моему телу. О прекращении голодовки меня попросили мама, доктора и защитники. И если моя ненависть к трусости и подлости сильна, то моя любовь к тем, кто рядом со мной, все же сильнее. сказала Цветкова.

По ее словам, близкие и так испытали много страданий. Напомним, девушка проходит по делу о распространении порнографии из-за рисунков во "ВКонтакте". Слушания по делу будут проходить в закрытом режиме, так как рассматриваемые материалы сторона обвинения считает порнографическими. Юлия Цветкова выступает за гласность и привлечение прессы.

Фото: yle.fi