ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова объявила голодовку

Девушка стала фигурантом уголовного дела о распространении порнографии из-за паблика в соцсетях.

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова объявила голодовку. Об этом сказано на странице её матери Анны Ходыревой в Facebook.

Через страницу своей матери Цветкова опубликовала пост, в котором отметила, что её жизнь пускают под откос. По мнению обвиняемой, у неё больше не осталось вариантов ненасильственного протеста. Активистка попросила государство "быть мужиком". Она потребовала открыть процесс для общественности и допустить общественного защитника.

Напомним, что 26-летнюю Юлию Цветкову обвинили за размещение рисунков на тему бодипозитива. Затем правоохранители завели ещё одно административное дело за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних за картинку в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщили, что Голикова рассказала, зачем сдавать ПЦР-тест привитым от COVID-19.

Фото: скриншот, yle.fi