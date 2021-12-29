В роддоме Подмосковья после голодовки медсестер не выявили нарушений условий труда

Медсестры жаловались на низкую зарплату, отсутствие перерывов и сложные условия труда.

Комиссия минздрава Московской области проверила Коломенский перинатальный центр после жалоб медсестер о ненадлежащих условиях труда и не выявила нарушений. Об этом телеканалу "360" рассказала начальник управления планирования и контроля за медицинской деятельностью в рабочее время Оксана Сертакова.

По ее словам, в обращении сотрудников медучреждения шла речь о сложных условиях труда, невозможности уходить на перерывы, а также о сокращении зарплаты на восемь тысяч рублей – до 32 тыс. рублей. Сертакова отметила, что в настоящее время проверка продолжается, однако на данном этапе нарушений не выявлено.

Чиновница обратила внимание, что в обязанности младших медицинских сестер входит уборка помещений, сопровождение пациентов на процедуры, перевозка вещей, сбор отходов и замена постельного белья. Сертакова уточнила, что эта категория сотрудников работает по 12 часов, но по графику 2/2.

Мы увидели, что 60% рабочего времени медсестры выполняют свои трудовые обязанности, а 40% времени они отдыхают. Поэтому говорить о том, что они перегружены, неуместно, заявила Сертакова

Касаемо заработной платы, нарушений также не выявлено. По словам чиновницы, данная категория работников получают на руки 40 тысяч рублей, что является достаточной суммой при их нагрузках и графике.

Напомним, в январе несколько младших медсестер Коломенского перинатального центра начали голодовку из-за недовольства условиями труда. Протестующие отказываются общаться с руководством медучреждения. Ситуацией заинтересовался независимый профсоюз "Действие". Одна их объявивших голодовку медсестер заявила, что некоторые уже получили деньги после заявления на материальную помощь.

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Фото: Piter.TV