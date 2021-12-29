Петербурженка попала в больницу с ожогами и травмами головы после похода в солярий

Женщину госпитализировали без сознания.

Жительница Петербурга оказалась в больнице после похода в солярий в Выборгском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

43-летнюю женщину госпитализировали из салона красоты на улице Федора Абрамова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рану теменно-височной области, ожоги первой степени 60% кожи лица, тела и рук. Петербурженка находилась без сознания. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что мужчина выпал из окна в Приморском районе. Он едва не придавил ребенка.

Фото: pixabay.com