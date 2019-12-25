Двухлетний мальчик в квартире на Учительской пролил на себя кипяток

У пострадавшего поражено 9% поверхности тела.

В Калининском районе Петербурга маленький ребенок случайно пролил на себя кипяток. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел днем 24 марта в квартире дома по Учительской улице. Двухлетний мальчик доставлен в Первую детскую больницу, у него зафиксировали ожоги лица, груди, живота и левой ягодицы. У пострадавшего поражено 9% поверхности тела.

Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Чехова годовалый ребенок уронил на себя чайник и получил ожоги лица и шеи.

Фото: Piter.TV