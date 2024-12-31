  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток в Озерках
Сегодня, 12:10
176
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток в Озерках

0 0

У нее зафиксировали ожоги тазобедренного сустава и ноги второй степени.

В Петербурге ребенок опрокинул на себя ковш с кипятком. Двухлетняя девочка доставлена в детскую больницу №1, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение из Озерков 12 марта. У нее зафиксировали ожоги тазобедренного сустава и ноги второй степени. Малышка находится в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в больнице умерла 90-летняя жительница Купчино, рука которой застряла в сушилке для полотенец. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ожоги, озерки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии