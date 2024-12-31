Двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток в Озерках

У нее зафиксировали ожоги тазобедренного сустава и ноги второй степени.

В Петербурге ребенок опрокинул на себя ковш с кипятком. Двухлетняя девочка доставлена в детскую больницу №1, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение из Озерков 12 марта. У нее зафиксировали ожоги тазобедренного сустава и ноги второй степени. Малышка находится в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в больнице умерла 90-летняя жительница Купчино, рука которой застряла в сушилке для полотенец.

Фото: Piter.TV