В больнице умерла 90-летняя жительница Купчино, рука которой застряла в сушилке для полотенец

Пенсионерку нашел сын в ванной практически без сознания.

В Петербурге скончалась пенсионерка после того, как ее рука застряла в сушилке для полотенец. У нее зафиксировали множественные ожоги, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что 90-летнюю жительницу Купчино доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе 15 февраля. В больницу пожилая женщина поступила с ожогами 1-3 степени туловища и левой руки, у нее было поражено 5% тела.

В стационар пострадавшую привезли из квартиры на улице Турку. Пенсионерку нашел сын в ванной практически без сознания. Предварительно, когда петербурженка принимала душ, она потеряла равновесие и навалилась на горячую сушилку. Рука провалилась между секциями, а тело прижалось к батарее. Женщина погибла ночью 11 марта.

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Фото: Piter.TV