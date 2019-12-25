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В больнице умерла 90-летняя жительница Купчино, рука которой застряла в сушилке для полотенец
Сегодня, 10:55
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В больнице умерла 90-летняя жительница Купчино, рука которой застряла в сушилке для полотенец

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Пенсионерку нашел сын в ванной практически без сознания.

В Петербурге скончалась пенсионерка после того, как ее рука застряла в сушилке для полотенец. У нее зафиксировали множественные ожоги, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Отмечается, что 90-летнюю жительницу Купчино доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе 15 февраля. В больницу пожилая женщина поступила с ожогами 1-3 степени туловища и левой руки, у нее было поражено 5% тела. 

В стационар пострадавшую привезли из квартиры на улице Турку. Пенсионерку нашел сын в ванной практически без сознания. Предварительно, когда петербурженка принимала душ, она потеряла равновесие и навалилась на горячую сушилку. Рука провалилась между секциями, а тело прижалось к батарее. Женщина погибла ночью 11 марта. 

Ранее мы рассказывали о том, что монтажник получил тяжелые ожоги при выполнении работ на Подвойского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ожоги, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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