Монтажник получил тяжелые ожоги при выполнении работ на Подвойского

Инцидент произошел накануне днем, когда мужчина проводил работы внутри электрощита, который неожиданно загорелся.

В Петербурге 38-летний житель Саратовской области получил серьезные ожоги в ходе выполнения работ в доме на улице Подвойского. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

Пострадавший является индивидуальным предпринимателем, специализирующимся на санитарно-технических работах, установке отопительного оборудования и кондиционеров. Инцидент произошел накануне днем, когда мужчина проводил работы внутри электрощита, который неожиданно загорелся.

Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение с ожогами лица и рук, а также с травмами дыхательных путей, полученными вследствие вдыхания горячего воздуха. В связи с тяжелым состоянием он был помещен в отделение реанимации.

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Фото: Piter.TV