Пенсионерка, которая обварилась кипятком на Искровском, скончалась в больнице

Женщину госпитализировали с ожогами 31% поверхности тела и шоковым состоянием первой степени.

В воскресенье, 2 марта, умерла 75-летняя жительница Петербурга, получившая термические ожоги после падения на горячую воду в квартире на Искровском проспекте, передает "Фонтанка".

Напомним, происшествие произошло утром 19 февраля. В квартире пожилой женщины лопнул кран с кипятком. Пенсионерка поскользнулась и упала в раскаленную воду, подняться самостоятельно ей не удалось, и она оставалась в таком положении до прихода супруга.

Женщину госпитализировали с ожогами 31% поверхности тела и шоковым состоянием первой степени. Несмотря на двухнедельную борьбу врачей за её жизнь, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что женщина выпала из окна петербургского отеля при попытке сбежать от полиции.

Фото: Piter.TV