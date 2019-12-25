Женщина выпала из окна петербургского отеля при попытке сбежать от полиции

Проживавшая в отеле Петербурга женщина погибла при попытке сбежать из номера с помощью импровизированной верёвки из простыней. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл на Апраксином переулке: 48-летняя женщина и ее 35-летний спутник сняли номер в гостинице, но в день происшествия между ними возник конфликт. Во время ссоры пара ломала двери и создавала сильный шум. Администратор отеля вызвал полицию и запер пару в номере, чтобы предотвратить их побег до прибытия стражей порядка.
Мужчина и женщина решили выбраться из здания через окно, связав простыни в импровизированную верёвку. Сначала попыталась спуститься женщина, но она сорвалась и упала. Спасти её не удалось.
Мужчину задержали сотрудники МВД. Известно, что ранее он был привлечён к ответственности за хранение наркотиков. Женщина также имела судимость за кражу.
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Фото: Piter.TV
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