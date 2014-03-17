В Колпино мужчина выстрелил в знакомого из газового пистолета и распылил ему в лицо "перцовку"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на среду, 26 февраля, полиция Колпинского района получила сообщение из травмпункта о том, что к ним обратился 44-летний мужчина с химическим ожогом глаз. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, после осмотра и оказания необходимой помощи он был отправлен домой.

Полицейские установили, что накануне у дома №30 на Заводском проспекте в Колпино между пострадавшим и его 45-летним знакомым возник конфликт. В ходе ссоры знакомый выстрелил из газового пистолета и использовал перцовый баллончик, направив струю прямо в лицо потерпевшему.

Пострадавший пока не подавал заявление в полицию. Однако второго участника уже допросили, у него изъяли газовый пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV