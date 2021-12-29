Мужчина выпал из окна в Приморском районе. Он едва не придавил ребенка

На вид погибшему около 60 лет.

Жительница Приморского района сообщила о том, что утром 1 февраля в "Юбилейном квартале" насмерть разбился мужчина. Он выпал из окна. Тело упало рядом с проходившей мимо девочкой, написала Алена в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

По словам очевидца, происшествие случилось во дворе Комендантского проспекта, 51, в 09:30. Мужчине на вид около 60 лет. Его не удалось спасти.

Но упал он на мимо проходящую девочку, которая шла под окнами дома с мамой. Девочка не чувствовала ногу, находилась в сознании. Приехала скорая, девочку забрали. написала Алена.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гибелью младенца на Витебском проспекте заинтересовался Следственный комитет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алена Суббот