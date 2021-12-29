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Мужчина выпал из окна в Приморском районе. Он едва не придавил ребенка
Сегодня, 11:50
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Мужчина выпал из окна в Приморском районе. Он едва не придавил ребенка

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На вид погибшему около 60 лет.

Жительница Приморского района сообщила о том, что утром 1 февраля в "Юбилейном квартале" насмерть разбился мужчина. Он выпал из окна. Тело упало рядом с проходившей мимо девочкой, написала Алена в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

По словам очевидца, происшествие случилось во дворе Комендантского проспекта, 51, в 09:30. Мужчине на вид около 60 лет. Его не удалось спасти. 

Но упал он на мимо проходящую девочку, которая шла под окнами дома с мамой. Девочка не чувствовала ногу, находилась в сознании. Приехала скорая, девочку забрали.

написала Алена.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гибелью младенца на Витебском проспекте заинтересовался Следственный комитет. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алена Суббот

Теги: падение из окна, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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