ДТП с грузовиком и кроссовером перекрыло движение на КАД в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга утром 26 марта произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 26 марта, на 35-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги. Авария произошла в зоне развязки с Пискаревским проспектом. По информации оперативных служб, сигнал о столкновении грузовика с кроссовером "Эксид" поступил в 10:09. Транспортные средства заняли четвертую полосу движения. В результате столкновения пострадал один человек, медики оценили его состояние как травмы средней степени тяжести.

ДТП серьезно осложнило дорожную ситуацию. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", на КАД образовалась протяженная пробка, которая начинается от развязки с Шафировским проспектом.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

