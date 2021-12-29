  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гибелью младенца на Витебском проспекте заинтересовался Следственный комитет
Сегодня, 11:24
135
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Гибелью младенца на Витебском проспекте заинтересовался Следственный комитет

0 0

По итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Доследственная проверка назначена по факту гибели ребенка в квартире на Витебском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Петербургу.

Труп трехмесячного малыша обнаружили 31 января. Внешних признаков насильственной смерти на теле не выявили. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мать ребенка в 2014 году привлекалась к ответственности за мелкое хищение, в 2017 году дважды привлекалась за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: pexels

Теги: витебский проспект, младенец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии