В квартире на Витебском проспекте скончался 3-месячный мальчик

Накануне около 7:00 женщина покормила сына коровьим молоком, после чего легла спать в одной кровати с ним, так как ребенок один в кровати не засыпал.

В квартире на Витебском проспекте обнаружили труп трехмесячного ребенка. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что в квартире на Витебском проспекте проживают 31-летняя мать, 40-летний отец и трехмесячный ребенок. Также женщина имеет на попечении трех несовершеннолетних детей, которые по доверенности с 2019 года проживают с бабушкой.

Накануне около 7:00 женщина покормила сына коровьим молоком, после чего легла спать в одной кровати с ним, так как ребенок один в кровати не засыпал. Около 9:00 проснувшись, она обнаружила сына без сознания, рот был приоткрыт, язык посиневший. Женщина позвонила мужу, он вернулся домой и вызвал скорую.

Труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти.

Мать ребенка в 2014 году привлекалась к ответственности за мелкое хищение, в 2017 году дважды привлекалась за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Недавно младенец отравился наркотиками на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.tv