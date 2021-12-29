Младенец отравился наркотиками на Светлановском проспекте

В Калининском районе ребенок отравился наркотическим веществом "соль". По информации Piter.tv, ребенок находится больнице имени Филатова в тяжелом состоянии.
Девочку доставили в медицинское учреждение из квартиры на Светлановском проспекте. Известно, что малышке еще нет года. День рождения у младенца будет в феврале.
Мамой маленькой пациентки является 17-летняя петербурженка. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что почти неделю в Петербурге ищут школьницу, ушедшую из дома после ссоры с родителями.
Фото: Pexels
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