Младенец отравился наркотиками на Светлановском проспекте

Мамой малышки является 17-летняя девушка.

В Калининском районе ребенок отравился наркотическим веществом "соль". По информации Piter.tv, ребенок находится больнице имени Филатова в тяжелом состоянии.

Девочку доставили в медицинское учреждение из квартиры на Светлановском проспекте. Известно, что малышке еще нет года. День рождения у младенца будет в феврале.

Мамой маленькой пациентки является 17-летняя петербурженка. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что почти неделю в Петербурге ищут школьницу, ушедшую из дома после ссоры с родителями.

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