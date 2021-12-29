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Почти неделю в Петербурге ищут школьницу, ушедшую из дома после ссоры с родителями
Сегодня, 16:38
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Почти неделю в Петербурге ищут школьницу, ушедшую из дома после ссоры с родителями

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Девочка состоит на учете по делам несовершеннолетних.

В пятницу, 28 января, в полицию обратилась 44-летняя петербурженка, которая рассказала стражам порядка, что ее дочь пропала. Девочка жила вместе с родителями в квартире во Фрунзенском районе, о после очередной ссоры с матерью она ушла из дома и не вернулась.

Ученица десятого класса перестала выходить на связь с родными 23 января. Родители забили тревогу не сразу, потому что привыкли к тому, что ребенок часто уходил из дома. Известно, что школьница состоит на учете по делам несовершеннолетних.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе Ленобласти уже 4 дня ищут участкового лесничего.

Фото: Pexels

Теги: лизаалерт, пропала девочка, родители ищут, ссора с родителями
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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