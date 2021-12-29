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В Выборгском районе Ленобласти уже 4 дня ищут участкового лесничего
Сегодня, 12:20
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В Выборгском районе Ленобласти уже 4 дня ищут участкового лесничего

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Мужчина выехал на белом автомобиле "Нива" с зеленой эмблемой на патруль и пропал.

В Выборгском районе Ленобласти уже четвертые сутки продолжаются поиски 61-летнего лесничего Николая Боброва. Последний раз его видели в поселке Каменногорск утром 6 января. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте". 

Мужчина выехал на белом автомобиле "Нива" с зеленой эмблемой на патруль лесничества и пропал. Известно, что он был одет в черную куртку, черные штаны, темную вязаную шапку, на ногах - сапоги. Мужчина высокого роста (184 см, плотного телосложения, имеет темные волосы и серо-голубые глаза. Особая примета пропавшего - усы. 

Жителей Петербурга и Ленобласти, которые пользуются автомобилями, попросили проверить записи с видеорегистраторов. Возможно, на кадрах водители узнают Николая Боброва. 

Любую информацию о  местоположении пропавшего просят сообщать по телефону горячей линии организации "ЛизаАллерт" 8-800-700-54-52 или организатору поиска по номеру 8-915-407-00-08.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Эквадоре пропал русский подросток. О его местонахождении неизвестно уже 2 месяца.

Фото: ВКонтакте / "ЛизаАлерт"

Теги: бобров николай, лизаалерт, поиски человека, пропал лесничий
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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