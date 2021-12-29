В Эквадоре пропал русский подросток. О его местонахождении неизвестно уже 2 месяца

Подросток поехал разговаривать с отцом, потому что тот должен был ему 5 000 долларов, по словам матери.

В Эквадоре пропал русский подросток, на протяжении двух месяцев о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать пропавшего подростка Наталию Тишанинову.

Ребенок пропал 2 декабря 2021 года в Эквадоре, где живет его отец. Как рассказала Наталия, в последний раз она видела сына в городе Манте. Она добавила, что отец их общего ребенка забрал у нее шенгенский паспорт и избил ее, когда собирался отправить их обратно в Россию.

Подросток поехал разговаривать с отцом, потому что тот должен был ему 5000 долларов, по словам матери. Сын пообещал ей, что скоро вернется. Ранее мальчик никогда не уходил из дома.

Накануне Наталия обратилась в российское консульство. Пока никакой помощи ей не оказали. Женщина не исключила, что ее ребенка могли увезти в Лаго-Агрио, в госпиталь Gonzalez, который содержат братья его отца.

Ранее на проспекте Обуховской Обороны пропал дореволюционный скребок для обуви в доме причта.

Фото: pexels

