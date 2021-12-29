На проспекте Обуховской Обороны пропал дореволюционный скребок для обуви в доме причта

По словам девушки, скребок был самым крепким и красивым из тех, что дошли до наших дней.

В Петербурге с бывшего дома притча на проспекте Обуховской Обороны пропал дореволюционный декроттуар - скребок для обуви. Об этом сообщила петербурженка в своем Instagram.

По словам девушки, скребок был самым крепким и красивым из тех, что дошли до наших дней. Петербурженка предположила, что за пропажей скребка стоят коммунальщики. Он добавила, что заявление в КГИОП уже написала.

Дом причта входит в комплекс объектов Скорбященской церкви, строившегося с особым размахом и выдающейся отделкой. Здание является памятником. Оно сохранило часть входной группы и до недавнего времени сохраняла редкий декроттуар. Но постоянные ремонты, выбрасывание метлаха, заливка всего подряд цементом, поновление масляной краски, заделка проёмов в парадной, а ещё и воссозданная без проекта башня (хотя у воссоздававших были в доступе и средства, и время) — всё это убивает памятник архитектуры. Пока уничтожается подлинность, снаружи наводят мнимый марафет. рассказала Ника Артемьева

Ранее на Купчинской улице у доставщика пиццы украли велосипед, когда тот относил заказ клиенту. Двое неизвестных моментально схватили велосипед и умчались на нем в неизвестном направлении.

Фото: Instagram / details_spb