В Петербурге почти неделю ищут 15-летнего подростка

Любую известную информацию о местонахождении парня важно незамедлительно передать волонтёрам по бесплатному номеру телефона горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

Во вторник, 17 мая, в Санкт-Петербурге исчез 15-летний подросток. Информацию о его пропаже распространила общественная организация "ЛизаАлерт" через свое официальное сообщество социальной сети "ВКонтакте".

Описание внешности мальчика: рост около 170 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, карий цвет глаз. Одет был следующим образом: сероватая куртка с капюшоном, чёрный верх, черные брюки джинсовой ткани, обувь тёмно-зелёного цвета.

Любую известную информацию о местонахождении парня важно незамедлительно передать волонтёрам по бесплатному номеру телефона горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти в апреле пропали 275 человек. Благодаря усилиям добровольцев удалось найти 195 пропавших живыми. Однако 13 человек были обнаружены погибшими. Судьба еще 27 человек, пропавших в апреле, остается неизвестной — поисковые работы по этим случаям продолжаются."ЛизаАлерт" напоминает о важности оперативного обращения за помощью при пропаже близких и благодарит всех, кто участвует в поисках. Отряд продолжает работу и призывает волонтеров присоединиться к деятельности организации.

Фото: "ЛизаАлерт"