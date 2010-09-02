В мае в Петербурге и Ленобласти пропали 304 человека, погибли 17 из них

Отмечается, что пропали 67 детей и подростков, приняли 16 лесных заявок.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти в мае отыскали 221 человека, всего поступило 304 заявки. Об этом сообщили в организации накануне.

Погибли 17 пропавших, найдено 17 родных, не обнаружили 13 человек. Также было 36 неподтвержденных заявок. Отмечается, что пропали 67 детей и подростков, приняли 16 лесных заявок.

Волонтеры напомнили о правилах, которые могут спасти жизнь. Отправляясь в лес, сообщите близким, куда вы идете и когда собираетесь вернуться.

Возьмите с собой полностью заряженный телефон, еду, воду, спички, свисток, компас, необходимые лекарства. Обязательно оденьтесь ярко, камуфляж – самая неподходящая одежда для лесных прогулок. Поняли, что заблудились? Остановитесь, позвоните на номер 112 и следуйте указаниям спасателей. Пресс-служба отряда "ЛизаАлерт"

Если вы узнали кого-то по ориентировкам из группы отряда во "ВКонтакте", сообщите об этом на номер горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

Ранее мы рассказывали о том, что в Большой Невке обнаружено тело девушки, пропавшей в марте.

Фото: пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти