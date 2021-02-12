В Большой Невке обнаружено тело девушки, пропавшей в марте

Она, предположительно, провалилась под лед.

В Санкт-Петербурге обнаружено тело девушки, пропавшей в марте 2025 года. Следственным отделом по Приморскому району расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки, возбужденное в марте 2025 года.

Предварительно было установлено, что 11 марта в вечернее время девушка, будучи в стрессовом состоянии, ушла из квартиры по месту своего проживания до Финского залива в районе Яхтенного моста, где, предположительно, провалилась под лед.

В реке Большая Невка 8 июня было обнаружено тело девушки, которая была опознана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу