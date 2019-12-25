Суд оправдал художницу Юлию Цветкову*

Прокуратура требовала лишить девушку свободы на 3 года и 2 месяца.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре 15 июля вынес оправдательный приговор художнице и фем- и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой* (признана Минюстом иноагентом).Об этом сообщил Telegram-канала, выступающий в поддержку девушки.

Напомним, Цветкова* обвинялась в распространении порнографии из-за рисунков во "ВКонтакте". Она публиковала рисунки женских половых органов, которые были созданы разными художниками, и тем самым призывала снять табу с женской физиологии. Обвинения было предъявлено летом 2020-го года.

В Петербурге, Москве и других городах проходили протесты в поддержку активистки.

В Telegram-канале отметили, что окончательно радоваться пока нельзя, так как прокуратура может в течение 10 дней подать апелляцию.

Фото: Я/Мы Юлия Цветкова*

* — признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом