На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку активистки Юлии Цветковой

Сотрудники полиции подошли к пикетчикам до того, как они развернули плакаты.

В минувшее воскресенье, 23 мая, возле Гостиного двора прошло 8 одиночных пикетов в поддержку удожницы, ЛГБТ-активистки и феминистки Юлии Цветковой. Напомним, сотрудники правоохранительных органов Комсомольска-на-Амуре посчитали порнографией рисунки девушки. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Мне кажется, это последовательное давление на Юлию Цветкову, чтобы она прекратила свою деятельность. Это пример того, как государство давит на человека, который даже не занимался политикой, а просветительством. такого мнения придерживается активист Российского социалистического движения Иван Овсянников

Полицейске предупредили пикетирующих, что в Петербурге ействует постановление правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции" и проведение публичных мероприятий запрещено.

Однако пикетчиков не задержали и дали им провести акцию в течении полутора часов.

Ранее мы писали, что у стен ЗакСа провели пикет против застройки сквера в Кузнечном переулке.

Фото: ЗакС.ру