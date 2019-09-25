Полиция задержала в Москве участников пикетов в поддержку женщин Афганистана

Задержанных повезли в Пресненский ОВД.

У здания посольства Афганистана в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку женщин Афганистана. Об этом сообщает движение "СоцФем Альтернатива", которое организовало акцию.

По информации RTVI, задержаны были в Москве шесть человек. Их везут в Пресненский ОВД. После задержаний в столице акция прекратилась.

Как сообщает "Коммерсант", в Петербурге акция тоже проходила, но задержаний не было. На плакатах активисты выразили солидарность в женщинами в Афганистане, которые борются за свои права уже более 40 лет. Однако после захвата власти талибами* (организация запрещена РФ) женщины вновь оказались в опасности.

Ранее мы писали, что в 2022 году стоимость жетона в метро Петербурга вырастет на 2 рубля.

Видео: Instagram/socfemalt