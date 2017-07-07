В 2022 году стоимость жетона в метро Петербурга вырастет на 2 рубля

В среднем проезд подорожает на 4%.

В 2022 года стоимость жетона в петербургском метро вырастет на 2 рубля. Инициатива обсуждалась в рамках нулевых чтений проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, которые начались 23 августа в Законодательном собрании Петербурга.

В среднем проезд подорожает на 4%. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина. Жетон обойдется горожанам не в 60 рублей, а в 62 рубля (цена вырастет на 3,3 %). Прокатиться на наземном транспорте можно будет за 57 рублей вместо 55 рублей (цена вырастет на 3.6%).

Ранее мы писали, что петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд.

Фото: Piter.TV