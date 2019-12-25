В ЗакСе Петербурга начали обсуждать проект бюджета на следующий год

Спикер ЗакСа обозначил приоритеты в выделении средств.

В Законодательном собрании Петербурга начались нулевые чтения проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что депутатам нужно предусмотреть все возможные сценарии, которые могут ждать Петербург с учетом эпидемии. В связи с этим обделять средствами медицинскую сферу нельзя. Чтобы властям хватило денег, были сняты ограничения с резервного фонда правительства Петербурга.

Макаров считает, что городу нужно возвращаться к системе долгосрочного стратегического планирования, поддерживать производственный сектор, высокотехнологичную промышленность.

По предварительному прогнозу налоговые поступления в бюджет Северной столицы составят 774,9 млрд рублей. Самую большую прибыль городу приносят именно налоги. Темп роста бюджетных доходов достигнет 114,6%.

Отметим, что бюджет на следующий год будет приниматься уже другим созывом депутатом. Вячеслава Макарова в нем не будет.

Фото: Piter.TV