В ЗакСе Петербурга начали обсуждать проект бюджета на следующий год

В Законодательном собрании Петербурга начались нулевые чтения проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что депутатам нужно предусмотреть все возможные сценарии, которые могут ждать Петербург с учетом эпидемии. В связи с этим обделять средствами медицинскую сферу нельзя. Чтобы властям хватило денег, были сняты ограничения с резервного фонда правительства Петербурга.
Макаров считает, что городу нужно возвращаться к системе долгосрочного стратегического планирования, поддерживать производственный сектор, высокотехнологичную промышленность.
По предварительному прогнозу налоговые поступления в бюджет Северной столицы составят 774,9 млрд рублей. Самую большую прибыль городу приносят именно налоги. Темп роста бюджетных доходов достигнет 114,6%.
Отметим, что бюджет на следующий год будет приниматься уже другим созывом депутатом. Вячеслава Макарова в нем не будет.
Фото: Piter.TV
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