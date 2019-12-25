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Смольному разрешили увеличивать резервный фонд Петербурга по своему усмотрению
Сегодня, 10:36
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Смольному разрешили увеличивать резервный фонд Петербурга по своему усмотрению

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Внесение поправки в закон инициировал губернатор Петербурга.

Депутаты Петербурга разрешили правительству увеличить резервный фонд по своему усмотрению. Законопроект прошел третье чтение, теперь его предстоит подписать губернатору.

До этого резервный фонд не мог превышать 3% от расходной части бюджета. Новые поправки будут действовать до конца 2021 года. Изменения внесли в Закона Санкт-Петербурга "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге". Дополнительные средства могут понадобиться в условиях пандемии коронавируса. 

Без поправки средств на борьбу с пандемией не хватило бы и до октября 2021 года. Об этом в Мариинском дворце ранее сказал вице-губернатор Эдуард Батанов. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, правительство петербурга, резервный фонд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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