Смольному разрешили увеличивать резервный фонд Петербурга по своему усмотрению

Внесение поправки в закон инициировал губернатор Петербурга.

Депутаты Петербурга разрешили правительству увеличить резервный фонд по своему усмотрению. Законопроект прошел третье чтение, теперь его предстоит подписать губернатору.

До этого резервный фонд не мог превышать 3% от расходной части бюджета. Новые поправки будут действовать до конца 2021 года. Изменения внесли в Закона Санкт-Петербурга "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге". Дополнительные средства могут понадобиться в условиях пандемии коронавируса.

Без поправки средств на борьбу с пандемией не хватило бы и до октября 2021 года. Об этом в Мариинском дворце ранее сказал вице-губернатор Эдуард Батанов.

Фото: Piter.TV