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Вице-губернатор Петербурга сказал, когда закончатся деньги из резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 13:47
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Вице-губернатор Петербурга сказал, когда закончатся деньги из резервного фонда на борьбу с коронавирусом

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Правительство будет просить у ЗакСа самостоятельно решать, сколько денег использовать из резервного фонда.

Денег из резервного фонда правительства Петербурга на борьбу с пандемией коронавируса хватит до октября 2021-го года. Об этом во время выступления в Законодательном собрании сказал вице-губернатор Эдуард Батанов. 

На данный момент из 20,3 млрд рублей в резервном фонде осталось 7,9 млрд. Большинство средств будет направлено на медицину. В Смольном планируют внести поправку в законодательство, согласно которому правительство сможет вносить изменения в бюджет без согласования с парламентов. Иначе средств не хватит и до октября. 

В целом на борьбу с коронавирусом за год город потратил 117 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, коронавирус, резервный фонд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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