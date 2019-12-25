Вице-губернатор Петербурга сказал, когда закончатся деньги из резервного фонда на борьбу с коронавирусом

Правительство будет просить у ЗакСа самостоятельно решать, сколько денег использовать из резервного фонда.

Денег из резервного фонда правительства Петербурга на борьбу с пандемией коронавируса хватит до октября 2021-го года. Об этом во время выступления в Законодательном собрании сказал вице-губернатор Эдуард Батанов.

На данный момент из 20,3 млрд рублей в резервном фонде осталось 7,9 млрд. Большинство средств будет направлено на медицину. В Смольном планируют внести поправку в законодательство, согласно которому правительство сможет вносить изменения в бюджет без согласования с парламентов. Иначе средств не хватит и до октября.

В целом на борьбу с коронавирусом за год город потратил 117 млрд рублей.

Фото: Piter.TV