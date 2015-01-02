На Невском проспекте задержали двух активисток за одиночные пикеты

При задержании полицейские не представились.

Вечером в пятницу, 25 июня, на Невском проспекте прошли одиночные пикеты в поддержку политических заключенных. Девушки стояли с плакатами, на которых были написано "Пока вы празднуете и смотрите футбол, тюрьмы пополняются политзаключенными", "Я не жду принца на алых парусах, я жду, когда выпустят всех политзаключенных".

Полицейские, не представившись, задержали активисток до выяснения личности, но перед этим предложили не портить праздник выпускникам и идти работать, делать полезные дела, например, убирать мусор или сажать деревья. Сейчас Евгения Сметанкина и Марина Ширяева находятся в автобусе МВД на Думской улице, передает telegram-канал "Пятница".

Ранее мы писали, что в пожаре в Гатчине сгорел человек.

Фото: telegram-канал "Пятница".